Identifican cuerpos de linchados en Puebla

Todas las víctimas del linchamiento registrado en Cohuecan, Puebla, ocurrido el pasado miércoles, lograron ser identificadas.Este viernes fue entregado el primer cuerpo a los deudos, del resto, no se han concluido terminado las necropsias, informó el encargado del despacho de la Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, quien admitió que todavía no hay órdenes de aprehensión.El encargado del despacho de la Fiscal General del Estado abundó que los agentes ministeriales y periciales trabajan en la etapa de recopilación y verificación de todos los videos con testimonios de los hechos violentos."Se concluyó ya la fase de identificación de las personas, el cuerpo del poblador fue entregado a su familia desde anoche y los otros cuerpos van siendo entregados conforme van terminándose los actos de investigación, pero sobre todo las necropsias que practica el Semefo”, manifestó.Expresó además que, la persona que buscaban los pobladores ya fue localizado y agregó que investigan todas las líneas relacionadas con estos hechos, comenzando con la privación de la libertad de una persona y posteriormente todo lo que desencadenó.Respecto al resto de los cuerpos, Higuera Bernal señaló que serán entregados a sus familiares conforme concluyan las necropsias; además, descartó que ya estén liberadas las ordenes de aprehensión, pues las investigaciones continúan.Con relación a las versiones sobre que tres de las víctimas serían inocentes y que no estarían involucradas en la comisión de un delito, respondió que aún no es posible emitir una valoración de ese tipo en tanto estén pendientes las indagatorias.