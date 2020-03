IEC suspende actividades públicas

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- En apego a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de salud, el Instituto Electoral de Coahuila, acordó suspender las actividades públicas no prioritarias del proceso electoral local.



La disposición fue dada a conocer por la Consejera presidenta Gabriela María de León Farías y retransmitida a los consejos distritales del estado.



“Ante la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, el consejo general del Instituto Electoral de Coahuila, ha decidido suspender todas las actividades públicas no prioritarias, del proceso electoral”.

Destacan el perifoneo en calles, la promoción del voto en lugares concurridos, la participación en ferias y exhibiciones, así como talleres, pláticas, conversatorios, que impliquen concentración masivo de personas.



Estableció que el IEC se mantiene atento a las recomendaciones que emite la Secretaría de salud y se seguirán con atención

Adicionalmente señaló que sigue el trabajo en las actividades de preparación de la jornada electoral del siete de junio.



“Las elecciones continúan, no se suspenden y el Instituto electoral de Coahuila, unicamente suspende las actividades públicas” insistió.