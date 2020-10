Iga Swiatek se convierte en la primera polaca en ganar Roland Garros

Escuchar Nota

"Estuve fuerte mentalmente, intenté jugar agresiva, como en los partidos anteriores. Pero hoy estaba muy estresada y no sé cómo gané, solo quería estar concentrada. Espero que tu lesión no sea muy grave", dijo Swiatek a Kenin, con ambas jugadores llorando tras el duelo.

, al batir en la final a la estadounidense(6ª), por 6-4 y 6-1, en una hora y 24 minutos de juego.. El lunesLa estadounidense, que inició el partido con una venda en su muslo izquierdo,cuando perdía 2-1 en el segundo set. No volvió a ganar un juego.empezó el partido como había sobrevolado los seis anteriores.y tenía un 3-0 en el marcador., de 21 años y queen febrero, sabía que sus opciones pasaban por capear el temporal e intentar hacer dudar a una rival que hasta ahora no lo había hecho.Así fue. Con un juego variado e intentando trampear su tenis ofensivo, Kenin le devolvió la rotura y se situó 3-3.Durante este tramo,con gritos y algún pelotazo, una faceta que ya mostró el viernes en la semifinal de dobles que perdió con Nicole Melichar ante la chilena Alexa Guarachi y la estadounidense Desirae Krawczyk.Con los argumentos de la pelea encima de la mesa, ambas jugadoras ofrecieron un buen espectáculo en el desenlace de esta primera manga, que se terminó apuntando la polaca, con menos altibajos que en el tramo inicial.que con 2-1 se fue a los vestuarios., moviéndose para no enfriarse en la fresca tarde parisina.El partido se reanudó y el torbellino que arrasóse reactivó para apuntarse cuatro juegos consecutivos y lograr la victoria.