Iglesia en Parras de la Fuente no hace caso y realiza su Viacrucis

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Autoridades suspendieron un Viacrucis que ya se encontraba en pleno recorrido por parte de una iglesia en Parras de la Fuente, Coahuila.



Elementos de la Policía Municipal se presentaron en el lugar para impedir que continuara avanzando el Viacrucis de la capilla del Ojo de Agua, pese a que no había público.



Cabe mencionar que ninguno de los participantes fue detenido.



La parroquia en días pasados había emitido una carta a la ciudadanía en donde desestimaba las acciones del municipio por no cerrar comercios y frenar de forma oportuna las actividades no esenciales.