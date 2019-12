Ignacio Nacho Vázquez ‘Estoy ilusionado’

“La verdad muy ilusionado con todas las contrataciones que se han dado, con todo el movimiento que ha habido, creo que vienen cosas muy buenas para Chivas, creo que este torneo va a ser un poco de adaptación pero son jugadores que se adaptan rápido y Guadalajara va a ser protagonista y aspirante al título”, comentó.

levantó la décima copa del Guadalajara en el Verano 97 y eso lo convierte en una voz autorizada para opinar sobre las nuevas incorporaciones que ha anunciado el Rebaño Sagrado en la era Ricardo Peláez, mismas que para él generan una gran ilusión.De la lluvia de refuerzos que han arribado al redil rojiblanco, el que más llama la atención para Nacho Vázquez, es el regreso de José Juan Macías, un chico al que conoce desde las fuerzas básicas y que llega en un momento pletórico para convertirse en figura del chiverío.“El regreso de Macías es el que más me llama la atención, es un joven que ingresó desde la categoría menor que tenemos en fuerzas básicas, lo conozco desde niño, es un jugador que me llama mucho la atención, se fue a León y triunfó, ahora me gustaría que triunfara en Guadalajara”, indicó.Con el fortalecimiento del primer equipo, las fuerzas básicas tendrán repercusiones positivas en aras de continuar con la generación de talento mexicano para el futuro, una visión que se sostiene en el seno rojiblanco y que rendirá frutos en el mediano y largo plazo.