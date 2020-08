Ignora alto, la chocan y vuelca en Los Pinos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un aparente descuido al volante llevó a una automovilista a no respetar una señal de alto y provocar un aparatoso accidente con volcadura en calles del fraccionamiento Los Pinos, durante la mañana de este viernes.



El percance ocurrió al filo de las 9:00 horas, siendo señalada como presunta responsable la conductora de un Chevrolet Aveo, identificada como Blanca Cecilia Valdés Camarillo, de 33 años.



Se dio a conocer que la mujer transitaba con dirección al oriente por la calle Nazario Ortiz Garza, siendo al llegar al cruce con Quetzalcóatl, donde no hizo el alto correspondiente.



Fue así que la señalada le quitó el derecho de paso a un Chevrolet Corsa, cuyo conductor no pudo detenerse a tiempo e impactó su vehículo por un costado, provocado que volcara.



Paramédicos del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para realizar una valoración a los involucrados, determinando que ninguno de ellos había sufrido alguna lesión.



Por su parte elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente y deslindar responsabilidades, además de realizar maniobras de abanderamiento ya que la circulación en la zona quedó obstruida durante algunos minutos.