Ignora la señal de alto

Por transitar sin precaución y no respetar una señal de alto, una joven conductora provocó un accidente en calles del fraccionamiento Residencial San Patricio, la mañana de este miércoles.La presunta responsable fue identificada como Ileana Edith González Sánchez, de 24 años, quien alrededor de las 8:30 horas circulaba hacia el sur por la calle Paseo del Rey, en un Chevrolet Spark.Según se dio a conocer, la mujer no hizo el alto correspondiente y le quitó derecho de paso a una camioneta Jeep, la cual era conducida por Roberto Moreno, de 20 años, quien no pudo detenerse a tiempo.De esta manera, el vehículo recibió un impacto en el costado izquierdo, por lo que de inmediato se reportó lo sucedido a las autoridades a través del 911.Elementos de Tránsito fueron los encargados de tomar conocimiento del accidente y entrevistarse con los conductores participantes para hacer el deslinde de responsabilidades.