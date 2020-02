Ignoran apps de transporte la regulación en Coahuila

Escuchar Nota

“Tenemos registrados a cuatro: a Bidi, a Beat, a Pink, y recientemente otra, Yovoy”, dijo el Subsecretario de Transporte del estado, Rodolfo Navarro Herrada.

“En todo el estado alrededor de unas 2 mil, aproximadamente”.

A pesar de que lafue modificada durante la última sesión del año del Congreso en diciembre pasado, y de que el decreto fue publicado el 31 de diciembre con el fin de regular la operación de servicios privados de taxi a través de aplicación, en los hechos estas reformas no han sido aplicadas aún.El Gobierno del Estado propuso a finales del año pasado regular los servicios de taxi por aplicación como, además de cobrarles un impuesto del 1.5 por ciento de sus ganancias por su operación de manera mensual.El Congreso del Estado aprobó estas modificaciones en la sesión del 27 de diciembre, y su publicación en elue hecha el 31 de diciembre.Según el decreto, esta ley operaría a partir del siguiente día de su publicación, es decir, el 1 de enero de 2020.No obstante, estas regulaciones aún no son puestas en práctica, principalmente por la resistencia de las empresas que, salvo DiDi y otras empresas con menor presencia, no han realizado trámites para apegarse a la nueva legislación.De acuerdo con cifras de la propia compañía, se estima quey casi 320 mil usuarios de este servicio.Una de las trabas es que las empresas deben compartir los padrones de operarios del servicio para tener un adecuado control de la seguridad y el servicio que se brinda, sin embargo las compañías como Uber parecen no estar dispuestas a ello.De acuerdo con la reforma de diciembre pasado, quienes ofrezcan este servicio sin tener los permisos correspondientes podrían ser sancionados conOtra de las obligaciones es que las unidades de transporte a través de aplicaciones deben contar con un número económico en su exterior para seguridad de los usuarios y facilitar su identificación y tramitar la identificación y licencia correspondiente por cuestiones de seguridad.