Ignoran clientes recomendaciones

Ramos Arizpe, Coah.- A pesar de las restricciones colocadas en la mayoría de los negocios de la Zona Centro de Ramos Arizpe, en donde se les pide a los clientes seguir los nuevos requisitos por parte de Secretaría de Salud, estos simplemente siguen sin acatarlos, provocando aglomeraciones en los pequeños locales.



El gel antibacterial, los guantes, cubrebocas, las marcas en las cajas registradoras para guardar distancia al hacer fila en su mayoría han sido ignoradas, “la mayoría de personas no están acostumbradas a seguir las reglas”, señaló uno de los locatarios.



Algunos comentan que han visto una baja considerable en sus ventas, pues aseguran que con la cuarentena, los clientes cada vez son menos.



“Como decía mi madre, no es mucha la gente, ha bajado muchísimo pero bueno, no deja de haber”, comentó Martha, dueña de una estética ubicada en la Zona Centro.



Desde comercios con venta de abarrotes, hasta tiendas de cosméticos y estéticas han tomado estas medidas para de esta forma asegurar que su negocio siga abierto, sin embargo para quienes no han podido con esto, optaron por cerrar y avisar a sus clientes sobre esta acción realizada a causa de la contingencia del Covid-19.