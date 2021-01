Ignoran decenas de automovilistas retén para entrar a Arteaga

Escuchar Nota

“Un poco bien y un poco malísimo, unos se pasan por aquel lado y otros se van como quieren nosotros ya tenemos más de dos hora aquí y vamos al rancho a dejarle a mi papá unas medicinas” relató Juan Orsua, mientras esperaba su turno.



“Pero si no tienen ninguna actividad esencial que se realice este fin de semana en el municipio, les pedimos que por estos momentos nos ayuden para poder controlar esta pandemia”, explicó.



“Hay gente que se va muy molestas, lo entendemos, pero preferimos estar en estas condiciones para poder disminuir y ayudarlos también a ellos. Es por seguridad tanto de los residentes como de los que nos visitan”, concluyó.



Decena de automovilistas ignoraron el reten vehicular que se instaló en la Carretera 57 a la altura de la cabecera municipal dePor un camino paralelo y de terracería los conductores evitaron las largas filas de autos que se extendían por más de 2 kilómetros y burlaban el reten preventivo que se colocó a fin de evitar la afluencia y aglomeración en los ejidos y cañones del Pueblo Mágico., aseguró ser habitante del municipio “Lo que pasa es que voy para acá para, nada más rápido, para allá vivo” y al cuestionarle por qué no espero su turno en la fila aseguró que “Como quiera allá arriba esta el otro filtro”Este argumento fue reiterativo, tal esquien también afirmó ser habitante del municipio. “Pues es que vivimos aquí, imagínese para estar en la fila, ya teníamos como una hora”argumentó ser taxista y tener vía libre por la terracería para no perder las carreras “Porque voy a cargar a un pasajero aquí a Bella Unión, soy taxi. Es que a nosotros nos dan chansa de pasar por este lado, no podemos hacer fila, después nos cancelan la cerrera”Mientras que los conductores que hicieron fila tuvieron que esperar por horas para llegar al filtro y ser entrevistados por personal de Protección civil y de la Policía municipal para acreditar su visita.Únicamente a las personas con reservación en cabañas, dueños de propiedades, residentes y vehículos de carga con destinos nacionales, se les permitió el paso, según indicó Leonel Martínez, director de Protección Civil Municipal.Dijo que se instalaron 6 filtros en las entradas de los diferentes cañones y comunidades rurales, mientras que el punto de verificación que más vehículos revisó fue el de la carretera 57, frente a la dirección de, en el cual regresaron a por lo menos mil automovilistas este fin de semana.