Ignoran denuncias de la ASE

Saltillo.- Entre 2016 y 2018 la Auditoría Superior del Estado presentó varias denuncias por delitos que sumaron más de mil 300 millones de pesos, en afectación al patrimonio magisterial.



Gustavo García Torres, representante de la Coalición de Trabajadores de la Educación, lamentó que hasta la fecha no se han presentado resultados de las investigaciones realizadas.



Ni la Fiscalía General ni la Fiscalía Anticorrupción han emitido informes sobre las carpetas de investigacion, para que la sociedad y el magisterio conozcan qué ocurrió con los recursos.



“Sigue el problema en el Servicio Médico de los trabajadores de la educación, agravándose, la situación no mejora, hay un cáncer terrible que ha hecho metástasis en todas las instituciones del magisterio, llámese Dipetre, Fovi, Seguro del Maestro y Servicio Médico, que es la corrupción y la impunidad”.



“En estas instituciones prevalece una serie de irregularidades, como ha señalado la Auditoría Superior del Estado, que ha presentado denuncias desde el 2016 y 2018, por irregularidades y ya presuntos delitos que alcanzan la cantidad de más de mil 300 millones de pesos, entre las cuatro instituciones”.



Tan solo en lo que corresponde al Servicio Médico, rondaría los 420 millones de pesos, aproximadamente.



Explicó que la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación adeuda al Servicio Médico 725 mdp desde hace 9 años, aproximadamente, lo que explica que éste último se encuentre en severa crisis económica.



“¿Cómo no va a estar en crisis esta institución, si los patrones no pagan lo que deben y además no se aplica la ley para hacer las investigaciones correspondientes y fincar responsabilidades?”, cuestionó.



En los cuatro organismos detectaron dobles pagos, pagos injustificados, falta de documentación comprobatoria y destrucción de información contable, entre otras irregularidades.