Ignoran el distanciamiento: multan a otros 4 ‘fiesteros’

“Una vez que se recibe la llamada, acuden elementos de Protección Civil para verificar que se incumple con las medidas de seguridad de salud pública; se sanciona al dueño del domicilio en caso de que no acate la suspensión de su reunión, y es el juez calificador, quien, dependiendo de los agravantes, determina la cifra de la multa”, explicó Alberto Medina, director de Protección Civil Municipal.

Tan sólo durante el último fin de semana,municipal emitió cuatro sanciones contra fiesteros que se negaron a acatar las disposiciones dictadas por el, y a 37 domicilios registrados en la, notificados por realizar reuniones con 10 personas o más como invitados en sus porches, a quienes se les dieron recomendaciones para terminar la reunión y las acataron., señaló que fueron llamadas anónimas de habitantes que se mostraron inconformes con las acciones de sus vecinos en las, al tener la música a volumen inapropiado e ingerir bebidas alcohólicas, recibidas en el sistema de emergencias deDe 24 reportes de reuniones sociales hechos a las autoridades este fin de semana,, ya que no acataron las órdenes de finalizar la reunión y tampoco se demostró que los asistentes fueran familia.Mientras tanto, en 17 reportes más de reuniones o celebraciones en diferentes zonas de la ciudad,solo se limitó a controlar el ruido y dar las recomendaciones necesarias para evitar una sanción.También se registraron cinco llamadas falsas, en las que al acudir al domicilio no se encontró rastro alguno de la supuesta reunión.Medina descartó que se hayan realizado celebraciones nupciales, pues además todos los establecimientos con ese giro, como salones o palapas, no cuentan con los permisos necesarios para operar, ya que fueron suspendidos durante la cuarentena.