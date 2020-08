Ignoran la pandemia y reactivarán ligas en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Aunque no se ha dado permiso para activar los deportes de conjunto a nivel aficionado o amateur, hay varias ligas en la ciudad que pusieron a rodar el balón en la Asociación de Centros Deportivos Privados de Futbol 7 y Rápido Similares de Saltillo.



Entre esos centros deportivos se encuentran activados y con jornadas de futbol Cantera, localizado al norte de Saltillo en el bulevar V. Carranza, así como deportivo La Estrella, al sur.



Los partidos de estas ligas se han evidenciado en video en redes sociales, se han denunciado, pero no pasa nada, siguen con sus partidos y sin hacer nada al respecto por parte de autoridades para detenerlos.



“Ya hay noticias de la Liga de Cantera. Si no hay alguna otra noticia repentina, el domingo reanudan el torneo. Aún no está autorizado por Municipio según sé, pero pues algunos centros deportivos hicieron un acuerdo de abrir con ciertas medidas preventivas”, indica un mensaje enviado por uno de los organizadores de Cantera hace unas semanas.



Ante eso, envió a los equipos interesados en participar una serie de lineamientos para ingresar al campo, las horas de juego y las medidas de sanidad requeridas, como el uso de cubrebocas, evitar escupir, saludar, llegar con uniforme, entre otras.



A pesar de las medidas, ni ligas, ni clubes ni centros privados o públicos tienen permiso de jugar en conjunto, por ir en contra de los protocolos y reglas del Subcomité Técnico Covid-19 Región Sureste.