Ignoran pandemia, realizan convivio en el Olímpico

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Aunque las instalaciones del estadio Olímpico están cerradas para el público en general tras las lluvias, sólo se da espacio para que los atletas de alto rendimiento o seleccionados coahuilenses estén ahí, claro, con protocolos de sanidad, distancia, que ayer fueron rotos por ellos mismos, al tener un festejo en este lugar.



Fue la celebración del cumple años de la entrenadora Isari Fernández en donde los jóvenes y madres de familia, se reunieron para comer pastel, algunos se bajaron el cubrebocas y otros se lo quitaron, sin considerar la sana distancia.



Exagerado o no, esta situación no debería presentarse, puesto que tampoco se da acceso al público en general para no crear grupos de personas dentro del lugar, lo cual es ilógico, si los mismos atletas hacen lo contrario.



Junto con ellos, también en el festejo y con el cubrebocas por debajo de la barbabilla, estaba personal del Inedec encargada de checar a los atletas, quien se unió al convivio con las cerca de 26 personas reunidas en el Olímpico.



Aunque fue algo rápido y duró unos minutos, este acto no deja de romper las reglas dentro de la pista, en especial porque muchos corredores saltillenses se han preguntado el por qué no se abren las instalaciones para ellos.