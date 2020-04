Ignoran saltillenses contingencia; prefieren ir a pasear

Escuchar Nota

Decenas de automovilistas abarrotaron el instalado en con el fin de evitar que personas que solo acuden de paseo ingresen al municipio y se conviertan en potenciales vectores de contagio del coronavirus. "Se les toma la temperatura a las personas nos entrevistamos con ellos en una pequeña platica y las personas que vienen de paseo a la sierra de Arteaga los invitamos a que se regresen", informó Orlando Luna, elemento de la Policía Civil Coahuila. Además se informó que las personas que lleguen a registrar o algún síntoma de alerta, "les recomendamos que lleguen aquí a la clínica que esta aquí a 300 metros y ahí los esta atendiendo personal de Salud del municipio", agregó. En donde el Ayuntamiento, en coordinación con la Guardia Nacional, instaló dos filtros en las entradas al municipio con el objetivo de restringir el acceso solo a habitantes de la zona y personas con alguna situación en particular, regresando a quienes solo van a pasear. "Como objetivo disuadir a los visitantes a los turistas porque aunque es Semana Santa, en esta ocasión no podemos recibirlos", dijo el Alcalde, Juan Salas. Donde un porcentaje son adultos mayores y otros presentan complicaciones en su salud, por lo que piden la comprensión de los viajeros. "Esta medida la gente la ha entendido y también la entendieron los lugareños y los ejidos, muchos comisariados han exhortado a sus familiares", señaló. Descartado: En General Cepeda en la implementación de estos operativos no se han detectado casos sospechosos de Covid-19 sin embargo en días anteriores a uno de los empleados de la Jurisdicción Sanitaria Número 8 adscrito al centro de salud de General Cepeda le fue aplicada la prueba por presentar sintomas propios del virus sin embargo el resultado fue negativo. "Había uno sospechoso pero dio negativo a la prueba, era un trabajador de la Jusrisdicción adscrito al Centro de Salud y afortunadamente salió negativo", puntualizó el entrevistado.