Igualan Ecuador y Japón en despedida

Ecuador y Japón le hicieron un favor a Paraguay, quien con el empate 1-1 entre ambos se metió a los Cuartos de Final de la Copa América.Dicho resultado era el único que no le favorecía a la Tricolor y los invitados asiáticos. Los nipones terminaron en el tercer lugar del Grupo C con dos puntos, los ecuatorianos fueron últimos con uno, y perdieron por diferencia de goles la carrera ante los guaraníes como uno de los dos mejores equipos en dicho peldaño.Paraguay terminó la Fase de Grupos con un -2 y Japón con un -4.El camino comenzó de buena manera para los japoneses en Belo Horizonte pues para el minuto 15 Shoya Nakajima mandó la pelota a las redes al aprovechar un rebote del arquero rival. La jugada tuvo que pasar por el VAR para ser dada por buena.Para el minuto 35 un conocido de la Liga MX, Ángel Mena, puso el 1-1 definitivo al empujar un balón en el área chica, también producto de un rebote del arquero.En el complemento ambos equipos se volcaron con todo por el gol que les diera el pase a la siguiente ronda, lo más cerca fue un tanto anulado sobre el agregado a Takefusa Kubo por fuera de lugar.Por su parte, los ecuatorianos reclamaron una mano en el área de igual forma en los lapsos finales, la cual no fue marcada como penal.Al consumirse los minutos el gol no llegó para beneplácito de Paraguay, quien ahora se verá ante el anfitrión Brasil en los Cuartos el siguiente jueves.Ya para entonces Ecuador y Japón estarán en sus respectivas casas.