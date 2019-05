Igualan en la Ida Dorados y San Luis

El Atlético San Luis del técnico Alfonso Sosa está muy cerca de Primera División.Los potosinos se metieron al Estadio Banorte este jueves y empataron 1-1, resultado con el que dan un gran paso al bicampeonato, el cual por automático les daría el regreso a la máxima categoría.El San Luis registra 19 partidos sin perder, la última vez que cayeron fue en diciembre de 2018, precisamente contra los Dorados.La misión para los de Diego Armando Maradona no es nada fácil; en caso de que logren imponerse, obligaría a 2 partidos más para definir el boleto a Primera.El compromiso de ida tuvo tintes polémicos, pues el gol de los Dorados llegó mediante un penal inexistente, mismo que fue anotado por Javier Báez al minuto 10.En redes sociales, se dispararon los comentarios en contra de Maradona y su equipo, por el tema del Fair Play, pues a través de las repeticiones en TV se comprobó que no hubo penal.A partir de ahí, el San Luis comenzó a remar contra la corriente. Se organizó y de manera paulatina fue mejor que los locales.Sosa lo ha dicho en varias ocasiones, una de las cosas que le pide a sus jugadores, es un excelso manejo emocional y en el Banorte lo demostraron.Tejieron jugadas y eso tarde o temprano les iba a funcionar.Juan Castro al 71' anotó luego de bajar la pelota en el área y fusilar al portero Gaspar Servio.Maradona, a pesar de que se fue arriba en la pizarra, no se vio brillante en sus ajustes tácticos, ni tampoco en sus cambios.Además del tanto de Castro, el contención Noé Maya estrelló un fogonazo en el travesaño, justo en medio del desconcierto de los sinaloenses.El partido de vuelta, será el domingo en el Alfonso Lastras a las 20:00 horas.