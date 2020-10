Igualan sin goles Italia y Polonia en la UEFA Nations League

Escuchar Nota

Polonia.- Italia se mantuvo en la cima de su grupo en la UEFA Nations League y de paso llegó a 18 encuentros sin perder luego de igualar 0-0 con Polonia.



La escuadra de Roberto Mancini se mantiene como una de las favoritas al título, pues no pierde desde septiembre de 2018 cuando cayeron en la Fase de Grupos de la misma competición ante Portugal, a la postre campeona.



La primera de peligro la tuvo Polonia al 16' en una descolgada que encabezó Kamil Grosicki, que el defensor Emerson cortó antes de la llegada de Robert Lewandowski.



El ariete del Bayern Múnich fue la mayor preocupación para la zaga, pero no pudo superar a los centrales Bonucci y Acerbi que controlaron al rompe redes.



Para la segunda mitad, Italia, que había manejado la pelota pero mostrado poca pegada, generó peligro al 64' con un cabezazo de Emerson, que encontró el espacio pero remató por un costado.



El zaguero volvió a tener una clara al 74' pero no pudo superar al arquero; fue todo para ambas escuadras que se pelean la cima del grupo, pues Italia lo encabeza con 5 unidades mientras que Polonia y los Países Bajos los siguen con 4.