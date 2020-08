Iker Casillas anuncia su retirada del fútbol

Escuchar Nota

Iker, hablar de tu historia es hablar de la historia del fútbol. Dejas un legado enorme a este deporte y gracias por hacer soñar e inspirarnos a tantísima gente. Mi sorpresa más grande sin duda fue conocerte como persona, sin duda eres aún más grande que como futbolista! #Grac1as https://t.co/fh66IFYBMp — Miguel Layun (@Miguel_layun) August 4, 2020

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Iker Casillas, el mejor portero español de la historia, anunció este martes su retirada definitiva del fútbol a los 39 años. "Hoy es uno de los días más importantes, y a la vez difíciles, de mi carrera deportiva: ha llegado el momento de decir adiós","Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado", desarrolló Iker, que el pasado sábado se desplazó aCasillas, tres veces ganador de la Champions (2000, 2002 y 2014) con el Real Madrid, fue el capitán de la mejor selección española de todos los tiempos,"Tengo claro que no es un punto y final, el viaje no acaba aquí. Esto sigue y seguro que pronto nos encontraremos de nuevo", vaticinó el madrileño, que el pasado 15 de junio Casillas había renunciado a su candidatura para las elecciones a la presidencia de la, su admiración y su cariño a una de las leyendas más grandes de nuestro club y del fútbol mundial". "El mejor portero de la historia del Real Madrid y del fútbol español llegó a nuestra casa con nueve años. Aquí se formó y defendió nuestra camiseta durante 25 años, siendo ya para siempre uno de nuestros capitanes más emblemáticos", añadió el club blanco.El palmarés de Casillas en el Bernabéu se completó con