Iker Casillas renunció a su candidatura para presidencia de la RFEF

“El principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la excepcional situación social, económica y sanitaria en nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a segundo plano. Creo que es momento de sumar, no dividir”, escribió el ex jugador.

“Quería un proceso electoral justo, trasparente y realmente participativo, buscando lo mejor para el futbol español y en esta ocasión, no se ha apostado por ello”.

, ex portero del Real Madrid y la selección de España,Por medio de una carta, Casillas dijo que a su modo de ver,Aunque los motivos del campeón del mundo en 2010 se ven muy conciliadores, dejó entrever que no estaba muy seguro que el proceso electoral fuera muy transparente.Sería elcuando Casillas y el actual presidente Luis Rubiales se presentarían a, mas si las condiciones sanitarias no mejoran,