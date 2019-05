Iker Casillas sale del hospital tras el infarto

Este lunes el portero español, Iker Casillas abandonó el hospital donde se encontraba internado luego de haber sufrido un infarto durante el entrenamiento con su equipo el Porto de Portugal.El excapitán del Real Madrid y de la selección española se ha mostrado emocionado a la salida del centro médico por haber recibido "numerosas muestras de cariño".Y aunque no quiso revelar si seguirá o no jugando de manera profesional, ya que asegura no saber qué pasará con su futuro que "ahora mismo es incierto", pero quiso dar las gracias, al borde de la lágrima, por las inmensas muestras de cariño recibidas en estos días.De acuerdo al portal de noticias RT en Español, Casillas dijo a su salida que "me encuentro mucho mejor, será un reposo de un par de semanas o meses, la verdad es que me da igual. Lo importante es estar aquí".Asimismo, Casillas dio las gracias a todos los que contribuyeron a que llegara rápido al hospital "para poder contarlo". Es algo "que puede suceder en cualquier momento de la vida...pero aquí estamos", añadió el ex del Real Madrid, que también agradeció el trato recibido por los médicos.