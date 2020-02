Iker Casillas se retira, dice el presidente del Porto

Escuchar Nota

"Antes de anunciar su candidatura, Iker Casillas vino a verme para comunicarme su decisión de que pondría fin a su carrera", declaró a los medios portugueses el presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.



"Su actitud me ha emocionado mucho. Ha sido impresionante durante toda su carrera, hecha en sólo dos clubes, el Oporto y el Real Madrid", añadió Pinto da Costa sobre el emblemático arquero, campeón del mundo en 2012 y dos veces campeón de Europa (2008, 2012) con España.



#Deportes: Iker Casillas, ex portero del Real Madrid, campeón del Mundo con España en el 2010, ha decidido lanzarse en busca de la presidencia de la Real Federación Española de Futbol.https://t.co/WIXWv5Xzzo — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) February 12, 2020

El portero, que no ha vuelto a jugar desde su infarto de miocardio en mayo de 2019,para dedicarse a su, afirmó este martes el presidente de su club, el Porto.El ex capitán de la Selección de España, de 38 años, anunció el lunes su decisión de presentarse como candidato a la presidencia de la RFEF en 2020.Víctima de undurante un entrenamiento en, Casillas, pero no ha anunciado oficialmente su retirada.El ex portero del Real Madrid, ganador de trescon los merengues (2000, 2002, 2014), forma parte de los escasos jugadores en haber jugadoTras 25 años en el Real Madrid,