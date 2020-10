Iluméxico, la energía solar que llega a los sitios más remotos del país

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Más de 2 millones de personas que habitan en las comunidades alejadas no tienen acceso a la red eléctrica, por lo que Iluméxico, una empresa social mexicana se dio a la tarea, desde hace 10 años, de dotar del servicio de energía solar en zonas rurales, por lo que ahora más de 25 mil familias ya cuentan con sus paneles solares y equipos que les permiten tener un servicio eficiente y limpio, para iluminar sus viviendas y usar aparatos eléctricos de manera sustentable.



“Somos una empresa social que busca que todos los mexicanos tengan luz, hay 2 millones o más de personas que no tienen acceso a la red eléctrica y esas familias viven en comunidades muy aisladas y marginadas. Con sus pequeños ingresos gastan un parte importante en velas o diesel para iluminarse, nosotros cambiamos ese gasto en estas fuentes nocivas y contaminantes por un servicio de calidad, energía solar”, señaló Manuel Wiechers, director general y cofundador de Iluméxico en entrevista con MILENIO.



Iluméxico ofrece servicio de energía solar a las familias de zonas rurales, donde el pago de su tarifa les permite contar con un servicio de calidad y recibir mantenimiento a los sistemas solares instalados en sus hogares, a través de una red de técnicos locales, compuesta por jóvenes de las regiones donde Iluméxico tienen presencia.



Manuel Wiechers destacó que si bien hay programa sociales que han dotado de paneles solares a las familias de escasos recursos de forma gratuita o por medio de programas sociales, con el transcurso del tiempo, las familias vuelven a quedarse sin luz, ya que los paneles no reciben mantenimiento ni la garantía de que un equipo de técnicos se hará cargo de que funcione eficientemente.



“El regalar un equipo a una familia de bajos ingresos tiene beneficios inmediatos y no genera responsabilidad financiera para la familia, pero al no tener ninguna responsabilidad y ningún incentivo para que siga funcionando, hay miles de equipos en las zonas rurales que ya no funcionan, que tienen el panel de mesa. El regalar equipos si bien se ve como buena alternativa, genera beneficio muy corto e instantáneo y no genera ningún incentivo para que empresas sociales como nosotros estén asegurándole al usuario que funcione”, destacó.



Destacó que en promedio, las familias pagan una tarifa de 200 pesos mensuales por el servicio de energía solar, que incluye un panel solar, gabinete con toda electricidad e instalación eléctrica para que puedan usar su energía, con apagadores y focos, que les permite iluminar toda su vivienda con al menos cuatro focos, conectar televisión, radio, computadora por cinco horas, el uso de licuadora y taladro por 15 minutos, y conectar un refrigerador pequeño durante medio día.







“La energía solar, el costo por kilowatt hora es más costoso que la red eléctrica de nuestras viviendas, porque en las ciudades está altamente subsidiada, estamos pagando cerca de 80 centavos por kilowatt hora. En la energía solar requerimos tener una tecnología de almacenamiento por medio de baterías, para que las familias puedan usar la energía en la noche, eso lo hace mas costoso, pero si lo comparamos con el gasto que tienen en velas o diesel y la calidad de energía que les da, el comparativo ni siquiera es válido, es mucho más eficiente tener energía solar y tiene beneficios enormes”, aseguró.



La empresa social cuenta con una red de pagos del servicio, a través de mujeres emprendedoras de la comunidad que en la mayoría de los casos tienen una tienda. “Ellas tienen una app que instalamos en un dispositivo móvil y venden códigos”, ya que el servicio funcionar por medio de recargas de prepago.



“La familia llega a la tienda, dice ‘tengo 25 pesos, me da 6 días de energía’, le dan un código, lo lleva a su equipo, lo ingreso y ya tiene luz para esos 6 días. Esas mujeres cuando van a alguna cabecera municipal cercana nos depositan a nosotros y recuperan más crédito para seguir vendiendo recargas”, explicó.



Manuel Wiechers destacó que “estamos viendo como hacer para que las familias puedan pagar una tarifa equivalente a lo que pagamos en la ciudad, y ahí es donde entran los apoyos y subsidios. Sí hemos trabajado con apoyos tanto del gobierno como de empresas socialmente responsables”.



Iluméxico es una de los cuatro proyectos finalistas de Visionaris –Premio UBS al emprendedor social 2020, en alianza con Ashoka, una organización que impulsa el cambio sistémico, a través de la promoción del emprendimiento social y la firma de consultoría PwC. El tema de los proyectos que evaluarán este año es Construyendo un futuro sostenible, con el objetivo es identificar soluciones transformadoras para enfrentar los desafíos sociales o ambientales más apremiantes de la sociedad.



“El premio Visionaris es una oportunidad importante a nivel visibilidad y validación de lo que estamos haciendo y una oportunidad para seguir invirtiendo en nuestra meta y propósito, es para poder lanzar más fuerte nuestro nuevo modelo de servicio y lograr que mas familias tengan electricidad, confiable y segura en sus viviendas”, subrayó el joven emprendedor, egresado de la UNAM.



Iluméxico ha logrado llevar electricidad a través de energía solar a más de 23 mil 126 familias, impactando a más de 102 mil 541 personas en 2 mil comunidades, el 60 por ciento, indígenas. Actualmente sus instalaciones suman una potencia instalada de 3.6 megawatts y ayudan a desplazar 16,671 toneladas de CO2.







