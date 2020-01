Ilumina los oscuros recuerdos familiares

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Para Alaíde Ventura las memorias son fragmentos de un mosaico borroso en el que se imaginan formas por deseo y necesidad, como sucede con su novela Entre los Rotos (Penguin Random House, 2019), ya que “los recuerdos de esta novela van conformándose por un color o una figura específica que, al verlos en conjunto, cuentan toda la historia”.



El libro, ganador del Premio Mauricio Achar 2019, relata la historia de una familia que, al igual que su narrativa, está en pedazos. Los personajes principales son dos hermanos cuya vida es compartida, pero en la que sus recuerdos se bifurcan y los transforman: ella, voz narradora, y él, un niño llamado Julián que se sume en el silencio, por el rencor vivo de una familia constreñida por la violencia doméstica.



Entre los Rotos le habla al lector en capítulos breves y concisos, destellos de memoria nacidos después de que la narradora encuentra un álbum familiar y se sumerge en él, dándole vida a las fotos que guarda.



Según su autora el libro está escrito así porque “ aunque cada capítulo puede vivir por sí solo, es en conjunto cuando crean más y más emociones, como si resonara el pasado en el siguiente. Es como caminar en la oscuridad y en cada paso echar luz hasta que se forme el paisaje completo: es hasta el final que puedes ver esas cosas que intuyes que existían, pero que no habías visto”.



Echar luz



Aunque la novela cuenta la vida de una familia, es el personaje de Julián quien funciona como el centro de atención de su hermana mayor, su cómplice. Ella recorre el pantanoso reino del recuerdo con una voz íntima y personal, pero también cínica, un juego de manipulación por necesidad.



Esa historia, sin embargo, le muestra que la mentira comienza a devorarla, o como explica ella misma: “Aprendí a mentir no solo con palabras: con hechos. Mi existencia entera era una invención. Igual que los deportistas se retan a sí mismos un poco más cada día, yo me preguntaba: ¿cómo sostendré esta nueva mentira? Procedía entonces a construirle una arquitectura barroca, atiborrada de detalles suntuosos, innecesarios”.



Para Ventura “es muy curioso cómo dos hermanos que vienen de un mismo lugar y vivieron las mismas cosas tienen una historia diametralmente distinta, tanto que luego se vuelven incompatibles entre ellos. En ella hay una sensación de desconocimiento hacia su hermano porque él ha roto todos los vínculos de comunicación al mantenerse silencioso, mientras ella cree ser lo opuesto por moverse en el mundo exterior y hablar con los otros, pero es, a la vez, un misterio para sí misma.



“La novela es un ejercicio de cómo estos personajes se echan luz mutuamente, es como si tuvieran una linterna y, al iluminarse, se enceguecieran”, detalló.



Es ese alumbramiento del que se sirve Ventura para explicar la precariedad de los terrenos de la memoria que se pisan al creerse firmes, como si fueran verdaderos puntos de apoyo y no construcciones endebles, relatos hechos para sentir la comodidad, anulando el entorno y los hechos: un forma de captar el beneficio del olvido.



En uno de los capítulos dice “mi forma de plantarme en el mundo es una constante negociación entre dos polos. Conveniencia”.



“Todos los recuerdos son mentiras porque al final son narrativas que construimos para sobrevivir o porque nos convenían, depende de qué tan manipuladores seamos. Así como una foto solo muestra un momento y hay una historia detrás que no vemos, un recuerdo es un pedacito que seleccionamos porque nos convino, pero del que dejamos afuera muchas cosas. Construimos un pasado de la forma en que lo queremos, como lo necesitamos”, explicó la veracruzana.



Tras la puerta



Si los personajes de Julián y su hermana son así, es porque su padre es un hombre violento que ejecuta una ley marcial sobre su familia. Un golpe o un grito que se transformarán en herida física y emocional; cicatrices que se abrirán en el futuro o que nunca cerrarán del todo.



Hechos que sucedían detrás de la puerta de una casa, y que ahora son más visibles.



“No creo que estas situaciones hayan cambiado, lo que sí es que ahora se habla de ellas y se denuncian. Ese poder que tenemos de difundir noticias y viralizarlas, ha ayudado a que puedan mostrarse al mundo para impedir que siga siendo algo normal, pero realmente no creo que se hayan eliminado o minimizado: siguen apareciendo noticias, todos conocemos casos. Son cosas que vivimos a diario, se ha normalizado esa violencia intrafamiliar, hacia los niños, abandono de hogares, violencia económica y demás.



“Al escribir la novela mi intención no fue hacer un libro de denuncia, lo único que quería era contar una historia, sin pretender aleccionar o transformar a la sociedad”.



Entre los Rotos es una historia de dos niños y una familia en trozos. Ellos al ser adultos se preguntan qué sucedió con ese hermano, qué lo convirtió en ese ser callado o en ese narrador que manipula. Son solo sombras violentas de lo que antes fue risa.



“Hay grandes preguntas a las que les buscamos respuestas y que, como adultos, no hemos podido responder: ¿cómo llegamos a este punto, en dónde inicio esta guerra?, creo que el que haya novelas que hablan desde la infancia es porque intentamos ser como detectives que rastrean la respuesta en los primeros años. Buscamos semillas que no pudimos ver, pistas que no supimos interpretar. Hay, también, una necesidad de quitar esa idea romántica del niño inocente o bueno. En mi libro los niños son víctimas que en algún momento cargarán con las secuelas de esas heridas de infancia. En un círculo vicioso de violencias que no se resuelven por arte de magia”, concluyó la también autora de Como Caracol.