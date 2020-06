Ilumina noche melancólica

Escuchar Nota

Si se tuviera que definir al siglo 21 por una enfermedad la primera opción que aparecería sería la depresión. Un mal que acecha debajo de las sábanas o en los rincones oscuros del hogar. Un padecimiento que afecta, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a 300 millones de personas en el mundo y es el principal motivo de discapacidad en las personas.Pero a pesar de la gravedad de la situación es, también, una enfermedad a la que no se le presta la suficiente atención. Ya que 90% de los países no dedica grandes presupuestos a su tratamiento, lo cual provoca que anualmente se suiciden cerca de 800 mil personas en todo el globo. Un problema sí, social, pero también biológico, como explicaUno que inicia con Hipócrates y la melancolía. Un tema relevante porque “conocer la historia de la enfermedad, de entrada, nos hace pensar que no estamos frente a un invento de la mercadotecnia, la industria farmacéutica o de la cultura capitalista, sino que es algo mucho más viejo que eso. Claro que ahora todas esas fuerzas mencionadas ha metido su mano para relacionarse de alguna manera con el problema”.Si la depresión no es una enfermedad actual, ¿qué es entonces? Ramírez-Bermúdez contesta que esque lo padece y produce una discapacidad en mayor o menor grado”, o como lo define en su libro: “Es una profunda tristeza, mezclada con miedo y dolor emocional, que roba la energía, el sueño y la concentración; parece que la felicidad está prohibida y que no hay rutas para seguir... Se llama ‘depresión mayor’, y es la noche más oscura”.Mucho se señala que la cuestión social es uno de los ingredientes: falta de empleo o tener que destacar en un mundo materialista. Otros, por el contrario, lo aplican a asuntos biológicos que tienen que ver con fallos en el cerebro y la producción de diversas hormonas. Pero para el médico, la depresión es parte de la unión de ambos factores.una torre de Babel en la que los expertos de la ciencias sociales no hablan el idioma de la biología y viceversa. Por eso no conocen el trabajo de uno u otro grupo, lo cual plantea una discusión polarizada y esquemática en la que la depresión“Uno de mis intereses en el libro es el de superar ese debate en el sentido de decir que la depresión es un problema social, no solo porque tiene repercusiones a nivel social, sino porque tiene causas sociales muy bien estudiadas que pueden ser el maltrato infantil, el abuso sexual, la violencia comunitaria o la pobreza. Pero en la parte biológica no podemos negar los estudios contemporáneos de neurociencias que señalaban, ya hace 150 años, diversos síntomas o causas de la depresión. El punto es que cuando los problemas sociales impactan en el individuo se convierten en señales biológicas y producen alteraciones en su cuerpo a través de sistemas hormonales, endocrinos y en nuestro sistema nervioso.Aun así, en esas dos vertientes hay una tercera:pero en el que Ramírez piensa que sí hay mucho que hacer para la prevención de la enfermedad, aunque en el país aún es muy complejo.“México ha sido muy refractario a la transición de la terapia que sí han tenido avance en algunos países de Europa, Estados Unidos y en algunos lugares de América Latina. Son lugares muy cercanos a la sicoterapia, pero en el caso de México no ha sido así. Eso porque hay prejuicios como el que la sicoterapia no sirve de nada, que no debes de ir con un siquiatra porque eso significa que estás loco y también el miedo a la locura y su estigma, lo cual significa una descalificación social, porque a juicio de la opinión popular las personas que la toman se revelan como si fueran débiles, eA pesar de eso la depresión leve puede tener una ventaja, la cual es volver al paciente más crítico ante la realidad, como lo señala la corriente del Realismo Depresivo, la cual enseña también que las emociones fuertes pueden tener un impacto relevante y positivo en la forma de vivir, siempre y cuando sean bien dirigidas y no calladas.“Hay una teoría muy interesante que se llama 'el realismo depresivo'., puede decirse que hay un nivel de depresión leve, en el cual los individuos podrían ser más realistas y más refractarios a que 'les den la píldora', a que les vendan esta realidad sin crítica.Todas ellas nos enseñan algo y a veces en nuestra cultura no se nos enseña a comunicar nuestras emociones, sino más bien actuarlas de una forma un poco impulsiva o preferentemente a negarlas”, concluyó el también autor del libro Breve Diccionario Clínico del Alma.