Ilumina sombras del cortés oculto

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “Para Hernán Cortés no había un mañana; si no salía victorioso, sus planes, sus sueños, su ambición, se esfumarían. No podía permitirse fallar”. Así describe el historiador y divulgador Alejandro Rosas al conquistador español, quien el año pasado cumplió 500 años de haber pisado la tierra de los mexicas.



Por si eso fuera poco, gracias a la serie Hernán, producida por Dopamine, para TvAzteca y Amazon Prime, tomó una relevancia especial. Misma que Rosas utiliza para recrear y dibujar a una de las figuras clave de la historia mexicana a través del uso de su libro Las Caras Ocultas de Hernán Cortés (Planeta, 2020).



Este volumen noveliza el programa que busca mostrar al Cortés oculto.



“Cortés como personaje es muy interesante porque tiene muchos claroscuros, pero además ha sido muy mal contado tanto por los españoles como por los indígenas. Al igual que la forma en la que se dio la Conquista, una idea que ha dejado muchas marcas que ya deben superarse”.



Rosas ya había trabajado antes con la figura de Cortés y esa investigación le permitió adentrarse en la vida histórica del conquistador, con la que logró crear una figura que, para variar, pasó de la pantalla a las páginas y no al revés.



Pero en estas páginas el lector encontrará “más un complemento de la serie, una oportunidad por ver lo que quizá la serie no mostró” del español. Su amor por una tierra inexplorada, así como el profundo respeto que sentía por Moctezuma, emperador mexica que también profesaba una admiración por Cortés.



“Hernán realmente se enamoró de México. Cuando llegó aquí decidió que aquí viviría. El libro habla también sobre la profunda relación que mantuvo con Marina y Moctezuma, a quien le tenía un respeto muy grande.



“Es necesario hablar sobre estos hechos porque los mexicanos no podemos seguir con los prejuicios de Cortés y la Conquista. Son tiempos y concepciones muy distintas, creemos, en general, que el país al que llegó Hernán era un paraíso y eso no es cierto, porque había muchas peleas y rencillas que, finalmente, dieron paso a la Conquista”, comentó Rosas, quien iba a presentar este libro en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, pero cuya charla fue cancelada por la contingencia causada por la pandemia de Covid-19.







Historia sin ficción



Las Caras Ocultas de Hernán Cortés es un libro de divulgación, asegura Rosas, una novela sin ficción que recrea episodios históricos estudiados. Incluso ofrece una bibliografía selecta de fuentes a consultar para conocer los datos utilizados en la reconstrucción de estos episodios.



Y, si bien, Rosas adaptó una serie televisiva, señaló que es de vital importancia que se utilice cualquier medio para difundir el estudio histórico de México.



“Hay que decir que las series, películas y libros funcionan para acercar y, si alguno de los espectadores o lectores se acerca un libro rigurosamente histórico, está perfecto, pero lo veo difícil. Pero también creo que es totalmente necesario hablar de esto, eliminar los prejuicios que tenemos sobre un hecho que sí, fue violento porque todas las conquistas lo son y que ha dejado huella en la identidad nacional. También ha creado prejuicios sobre figuras como Marina, ideas infundadas que se reproducen una tras otra.



“Tenemos que acercarnos a la historia para conocerla y saber qué es lo que nos ha conformado. Espero que tanto la serie de Hernán y el libro, ayuden a eso. Si eso pasa, me doy por bien servido”, concluyó el también autor de Érase una vez en México.