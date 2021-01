Iluminan en Monarca mundo de corrupción; se alista nueva temporada

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. ¿Se puede buscar un bien común o mayor corrompiendo la ley e incluso aliándose con políticos corruptos y narcotraficantes? Irene Azuela cree que no, pero es algo que se ha vivido en México diariamente durante décadas. La actriz, quien en la serie Monarca da vida a Ana María, una recta periodista que se queda a cargo del negocio tequilero de la familia, que en el camino a limpiar la empresa de su padre tendrá que hacer cosas poco éticas y hasta ilegales en pro del bien familiar, considera que en la mayoría de las ocasiones, la rectitud, moralidad, honestidad y honradez, quedan en segundo plano cuando la seguridad de cada individuo se ve en riesgo.



“Algo que esta historia le guste al público es que los personajes están redefiniendo todo el tiempo sus valores de familia, de traición de amor, de lealtad, de venganza. Creo que Ana María todo el tiempo pone en una balanza, ¿qué importa más, el fin último o la manera de llegar a este? Lo que más me gustó de esta temporada, es que Ana María hará cosas que son éticamente incorrectas por conseguir otra y me parece que eso es muy del ser humano”.



En la temporada que se estrena hoy a través de Netflix la serie regresa enmarcada en un contexto político en el que los personajes en el poder están coludidos con la delincuencia organizada, en donde Ana María (Azuela), busca desligarse de ellos al inicio e incluso le dice a un político corrupto: “la gente está hasta la madre de rateros como tú en el poder”, a lo que el servidor público responde: “si estuviera hasta la madre de políticos como yo, ya no estaríamos en el poder”.



Este diálogo, para Irene, tiene mucho peso, pues por un lado habla mucho de la situación que se puede llegar a vivir en el país, pero también de una nueva manera de hacer tv en donde se puede hablar de manera más libre de lo que acontece en el país.