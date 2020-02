Iluminan peces con luz preguntas submarinas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El océano cubre el 75% del planeta y, aunque los continentes han sido explorados casi en su totalidad, son los fondos marinos los que ofrecen nuevos misterios que alimentan el asombro de la humanidad con preguntas como: ¿qué existe allá abajo?, ¿qué animales viven ahí y cómo son? Y sobre todo ¿cómo sobreviven?



La respuesta a esa pregunta es: gracias a la bioluminiscencia y que es, según explicó la bióloga Marina Emilia Beyer a Zócalo, “una adaptación evolutiva que le permite a muchos seres vivos que viven bajo el mar, a donde no llega la luz del sol, producir su propia luz”.



Gracias a investigaciones científicas se sabe que, aunque la profundidad oceánica es tenebrosa y oscura, también se encuentra llena de vida. Peces y moluscos que han evolucionado para contrarrestar esa eterna noche en la que viven, produciendo luz con su cuerpo de la misma manera que las luciérnagas brillan en la oscuridad terrestre.



Los encargados de estudiar a esos bichitos y dar a conocer cómo es que logran producir esas hipnóticas luces que destellan y titilan como si fueran estrellas marinas en el cielo de la noche marina, son los biólogos personas igual que María Emilia Bayer.



La científica, aprovechó sus conocimientos sobre estos bichos de las profundidades para escribir Luz Propia (Océano Travesía, 2019), una pequeña publicación que, con ilustraciones de Franz Anthony, muestra a los más pequeños –se recomienda para niños de 3 a 6 años–, ocho distintas especies de animales que viven en los abismos marinos con una sorpresa: ¡los dibujos también brillan!



Curiosos animalitos



Este librito nació, como apuntó Bayer a Zócalo, “por las ganas de contar historias que involucren a otros bichitos que no sean los de siempre, porque como bióloga a mí me parece más interesante narrar historias escondidas en la naturaleza, y donde los organismos que las pueden contar no son el más simpático, tierno o bonito. Yo quería narrar curiosidades del mundo natural que no fueran las típicas”.



Luz Propia es un libro que puede leerse de dos maneras: la primera es a la luz del día, conociendo a los animales que en él aparecen por medio de sus líneas y figuras, la segunda es más emocionante, ya que al apagar las luces son esas líneas las que dibujan seres extraños y hermosos que se esconden y, a la vez, anuncian su existencia por medio de una luz especial que brilla en la oscuridad: peces, medusas y calamares nadan en sus páginas.



Pero no vienen solos, ya que también se encuentran gusanos y larvas, así como hongos que han crecido con la particularidad de brillar. Según se sabe, los animales del abismo utilizan estos brillos para atraer a sus presas y así alimentarse.



“El libro quiere mostrar también un amplio espectro de seres vivos que en biología hemos dividido en diversas ramas y familias. Estos habitan tanto en la tierra como en el mar y que son bioluminiscentes. Nosotros queríamos mostrar que tanto una medusa cuyo cuerpo es 90% agua, como un pez que puede ser muy grande, o un camaroncito de 50 milímetros, se han adaptado para sobrevivir. Queríamos enseñar a esos diferentes seres vivos: insectos, peces y hongos. El libro también da un poquito de información sobre la vida natural que le muestra a los niños esos organismos y los motiva a investigar más sobre ellos”.



Ciencia y lectura



Beyer tiene una intención con este libro: acercar a padres e hijos en un momento mágico: la lectura nocturna, esto con la finalidad de fortalecer esos lazos de amor. El libro, además, puede desplegarse para formar una lámpara nocturna que traerá paz al sueño infantil.



Por otra parte, es también una forma de que los más pequeños inicien su interés en la ciencia y en la lectura misma. Ya que el libro fue escrito de una forma en que los hechos científicos son divertidos y atractivos sin descuidar la parte visual que sin duda los enganchará.



“Mi intención es que los niños se acerquen a algunos datos curiosos de estos seres que brillan para que los asombren y les hagan pasar un buen rato en una noche de lectura con sus papás, pero también que aumente un poquito su cultura científica o que sea un inicio en el interés de esta, desde la infancia más pequeña, y que así de mayores no les parezca aburrida.



“Es por eso que para hacer buena divulgación científica hay que ser un buen contador de este tipo de historias que promuevan el asombro de la naturaleza, porque a todos nos gusta sorprendernos. El libro no quiere divulgar la ciencia, sino el criterio personal y a partir de ahí el pensamiento crítico, que es la base del pensamiento científico. Lo que queremos es que los niños se hagan más preguntas que respuestas porque la mejor manera de hacer ciencia es a partir de buenas preguntas, como las que pueden hacerse los niños curiosos y preguntones que pueden salir después de leer este libro”, concluyó Beyer, quien además es maestra en filosofía.