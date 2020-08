Ilustra Alfonso Rosas un año sumido en caos

Escuchar Nota

Un año que nos ha dejado muchas cosas y grandes reflexiones para la humanidad”. Aamenazas de guerra, desastres naturales y recesión económica., añade sobre este fin de la primera –o el principio de una nueva– década del milenio,Y ese optimismo con el que enfrenta este huracán extraño que es el 2020, le ha dejado una gran felicidad: ser el diseñador de la playera del 16 aniversario de la taberna El Cerdo de Babel, el refugio bohemio por antonomasia de Saltillo.. Es un lugar muy auténtico en donde se atiende al arte y en el que te echas una cheve y te relajas. Además está esa parte social en la que conoces a los artistas, por eso para mí es muy importante el haber hecho esta ilustración para algo que se ha vuelto tradicional, icónico”.. Un choque no exento de humor, ya que en él se muestra un puerco coronado en el que orbitan, de manera equilibrada, elementos fácilmente reconocibles: el coronavirus SARS-Cov-2, un murciélago y un cubrebocas, objetos que giran alrededor de ese porcino sideral junto con un par de tarros de cerveza que se derraman y refrescan, una botella de mezcal y una torta.Todos ellos dan vueltas y cuentan la historia del año más oscuro en la historia del bar, ya que en sus 15 años de vida –cumplen los 16 el próximo 25 de agosto–, nunca vieron lo que en este: un cierre de dos meses a causa de las normas sanitarias, representado en los billetesque, en una rebanada de pastel, desean un feliz cumpleaños al bar.Por eso los elementos de esta ilustración están así, juntos. Está pasando todo en medio de un caos, algo que pasa en nuestro alrededor y en donde el cerdo es el centro, y por eso aparece el virus, el murciélago y el dinero que voló este año.“Pero también están esos otros elementos felices, porqueque siempre hemos disfrutado. Por eso los colibríes y la ballena están ahí, porque son, para mí, elementos de equilibrio energético”, detalló el también pintor a Zócalo en entrevista.horas frente a la computador diseñado, tiempo frente al lienzo con el pincel en mano, o tiempo que comparte con su cliente a la hora de atravesar su piel con la aguja., sino al contrario, ayudó a que se concentrara mucho más en su oficio, pero también le ha permitido otras cosas, como pintar un mural en el edificio de la agencia de publicidad Grupo W.“Me gusta y me da un inmenso placer desarrollar el arte en diferentes plataformas: ya sea en el tatuaje, el lienzo, la ilustración y en este caso el mural. En este intenté representar todo lo que ellos (la agencia) hacen, lo que son en su actividad multimedia. Por eso, comentó el artista originario de Sonora.Es por eso que en este inmenso trabajo representó la imagen de un dios a la usanza clásica, con un rostro de piedra gris que guarda símbolos de las ciencias y las artes: música y geometría, café y escuadras, lápices y hongos.Pero, si bien ese dios está encima del hombre, su mano mucho más terrenal regala a su hija a los mortales: una musa que pisará la tierra para sembrar la creación y la creatividad.Es una fusión de la pintura y el diseño, las formas en que he vivido por y para el arte, por eso quise unirlas en esta imagen”, concluyó.Rosas muestra en sus trabajos que otras realidades son posibles, por eso invita a ayudar al Cerdo de Babel que, por única y extraordinaria ocasión, pondrá a la venta las playeras de aniversario.