Ilustra memorias de alegre infancia

María ‘Coco’ Rodríguez vive en dos mundos a la vez: el primero es en el que se de-senvuelve como ilustradora y diseñadora e incluso como docente, el segundo, en cambio, es uno compuesto por los reinos de fantasía e imaginación que brotan de sus manos y pinceles, y los cuales camina por medio de otro cuerpo: el de su niña interior. Dueña de un trazo limpio y “sencillo”, como lo define ella, sus ilustraciones sirven para que, quien las mire, sienta la alegría y pueda perderse en ellos, y así caminar entre pasto, nubes y seres mágicos.Eso sin importar que el espectador sea niño o adulto, ya que considera que todos, sin importar su edad, son capaces de imaginar y ponerse en contacto con ese pasado en el que el juego era lo principal. Y no hay mejor manera de reencontrarse consigo mismo que a través del arte, señala.Para crear sus ilustraciones tiernas y emocionales,regresa siempre a su infancia, una niñez feliz en la que podía correr a través de los parques y plazas que le ofreció su hogar en. Estar en ese tiempo es para ella “una especie de ejercicio. Vuelvo a ese baúl de recuerdos del que sacó todas esas memorias para, a partir de ellas, crear personajes o plasmar ideas. A mí me parece genial hacer eso, porque cuando somos adultos olvidamos todo eso que nos hizo feliz.La ilustradora confía en el poder de las historias para hacer de este mundo uno más habitable. Una idea que siempre corre, gira y salta en su mente es la de que, si los adultos tomarán en cuenta la experiencia del juego y la imaginación, este mundo sería mejor, tal como intentará hacerlo en, su primera exposición en la ciudad y la cual se inaugura hoy en laLa muestra se compone de serigrafías a gran formato en las que los personajes viven una existencia despreocupada, entre paisajes infantiles e idílicos, entornos que invitan a recorrerlos con la mirada y a extender la mano hacia ellos con la esperanza de que, por un momento, la imagen cobre vida y los atrape para, así, escapar de este mundo y protegerse en aquel.La artista es egresada de la, y desde siempre supo que la ilustración era a lo que se quería dedicar de por vida. Así que hace dos años, en 2017, se convirtió nuevamente en esa niña exploradora y emprendió una aventura más: se embarcó en un viaje hacia Inglaterra, específicamente a laen donde realizó una maestría en Ilustración de Libros Infantiles.Esa idea dio paso a que se dedique a contar historias como lo muestran los libros que ha creado:, y. Todos ellos atractivos y enfocados en ofrecer a los pequeños grandes emociones y temas que muchas veces se piensa, no pueden explicárseles, y en los que tanto la palabra y la imagen se complementan para contar una historia envolvente para todos.María “Coco”, ofrecerá, también, un taller en la Universidad Iberoaméricana campus Saltillo. Este se enfocará en que los asistentes concreten una historia a través de la palabra y la imagen, para formar un libro. Más información al número:, o al mail- La Alfombra Rosa: Serigrafías para Recordar- De Maria “Coco”- En Taberna El Cerdo de Babel- 21:00 horas- Entrada libre- Facebook: MariaCoco- Página web: Maria-Coco.com-Instagram: MariaCoco_