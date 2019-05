Ilustradores de Caza; dibujar las emociones

“Es una historia que habla sobre las personas que llegan a tu vida pero que en realidad no pertenecen ahí”, así resume Estefanía Nicté Estrada la historia que contiene su libro Cinco Síntomas de que un Conejo va a Morir, el cual se presentará hoy en la Sala Formadores.Como explica la autora, el breve cuento contenido en su libro es la historia de una joven y su conejo, símbolos visuales de la melancolía que da el aprender a desapegarse de las cosas y decir adiós. Es un viaje por las emociones que se encuentran en uno mismo tras las despedidas.“Hay que entender que hay situaciones o personas que por más feliz que te hagan, o más dolor que te causen, se tienen que dejar ir”, comentó la ilustradora a Zócalo, quien agregó que el libro llevaba fraguándose en su imaginación durante dos años, tiempo en el que “he visto cómo ha cambiado mi visión de la vida.“Al inicio este libro era algo muy triste para mí y para los otros, pero fue reescrito y ha cambiado, como yo. Para mí esta historia tiene una moraleja que dice que todo viene y va, pero que al final siempre te tienes a ti mismo para ser feliz y buscar la plenitud”.El libro de Estrada forma parte de la colección Ilustradores de Caza, una serie de tres tomos conformada de Yo Ya me Voy. Cancionero de una Canción, de Jazmín Fuentes, y Mente Inconsciente de César Nájera, que Quintanilla Ediciones lazó este año.Esta pequeña colección seguirá aumentando con el tiempo y el trabajo de diversos ilustradores. Estefanía expresa que se siente muy agradecida con la editorial, que les dio total libertad a sus trabajos, lo cual, dice, “ayuda mucho para los nuevos ilustradores; es una oportunidad que no podemos dejar pasar”.Los otros dos tomos relatan, a su vez, otras fábulas provenientes de otras imaginaciones. En el caso de Yo Ya me Voy, es una obra que trata el tema de la cercanía de la muerte, mientras que Mente Inconsciente es un vistazo a la vida de personas con ansiedad.Colección Ilustradores de CazaParticipan Estefanía Estrada, Jazmín Esparza y César NájeraPresenta Valdemar AyalaSalón Formadores19:00 horas