Imagina Francisco Martín Moreno una visita fatal

Escuchar Nota

, para poner en vigor el Tratado de Libre Comercio entre los países de Norteamérica. Una visita que al escritor, especialmente después de que el Presidente dijera que “la mejor política exterior es la interior” y se negó a visitar reuniones como la Cumbre del G-20, la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Lima, algo que el autor señala como una forma de “abandonar nuestra inserción en el mundo, una forma de no vender la marca México a los inversionistas”.Es por eso que la llegada de López Obrador a Washington le produce una duda y esa es:, esa pregunta fue el detonante para que escribiera Cuando México Perdió la Esperanza (Alfaguara, 2020), novela corta que sirve como secuela de su libro Ladrón de Esperanzas (2019).en la que imaginó que “si Trump le decía a Andrés Manuel 'vas a venir' y le truena los dedos, desde luego que el Presidente de México iba a ir a Washington y por más que haya dicho que no iba a salir, va a salir”.Cuando México Perdió la Esperanza es la ficcionalización del viaje que realiza López Obrador. Una reflexión sobre el impacto político, económico y social que tiene un evento de este tipo para México y Estados Unidos.personaje de ficción que se inspira en el tabasqueño y que tiene en su trasfondo una historia real.fue el Mandatario de Estados Unidos quien lo citó porquecomo diciendo ‘¿ya ven? Somos hermanos’.porque esa comunidad está profundamente irritada con Trump que ha dicho que somos violadores, asesinos y que les hemos robado el trabajo. Es un error salir con quien está construyendo un muro para dividirnos”, señaló el escritor.Aunque Martín Moreno, un profundo opositor de la política de López Obrador,debido a las relaciones económicas y energéticas que mantienen ambas naciones., lo cual cambia totalmente el impacto político para las futuras relaciones de México y Estados Unidos después de sus elecciones.“Se ve remoto el triunfo de Trump en las elecciones, pero si lo hiciera tendría una cámara demócrata y estaría inmovilizado legislativamente, su gobierno quedaría completamente paralizado y eso no sería bueno para México porque tendríamos una parálisis.Un país en el que no es posible confiar porque somos completamente corruptos y, si a esa carga que tiene en contra nuestra, se le suma el resentimiento que le dio la visita de Trump a Peña Nieto, porque eso hizo que venciera a Hilary Clinton y tuviera una aceptación mayor entre la comunidad mexicana”.al país del águila y la serpiente porque, según detalla Martín Moreno, “el Presidente de México va, ahora, a entrevistarse no con el candidato Biden, sino con Trump. Por eso también es un motivo de alarma, porque Biden puede ganar las elecciones y si nos odia, como ya lo tengo comprobado, con un congreso demócrata, la suerte para México también es terrible.eso sí nos convendría. Pero el escenario de la visita de López Obrador es fatal, porque si gana Biden nos vamos a echar una broncota encima y en cambio, si gana Trump, tampoco tenemos una garantía de que nos vaya bien a nosotros”, concluyó el autor de la novela que, por ahora, solo se encuentra en formato digital.