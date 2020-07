Imagina la existencia de bestias fantásticas

Escuchar Nota

cuyos cuerpos tienen brújulas en sus caparazones. Seres fantásticos que visitarán hoy Residencias Corona en la exposición Maquinaria de Híbridos.Tiempo en el que, como si fuera una bióloga de la época victoriana, recreó influenciada por la corriente artística del steampunk las líneas de estos animales como si fueran “una especie de Frankenstein”.“Mi objetivo no era tener una exposición con estas piezas, sinocon maquinaria. Nació porque me encontré con algunos prop-ups de animales y máquinas que tenía, las cuales junté en una sola imagen.“La finalidad del proyecto es también pensar en cómo el hombre siempre está creando, cómo imagina y siempre está haciendo algo. Es, sí steampunk, pero también tiene algo de ilustración científica porque quería mostrar la unión entre lo mecánico y lo orgánico,que sea sustituido por un engrane o una parte artificial”, señaló Silva.Uno que la acerca a los diarios biológicos de exploraciones en lugares remotos que eran pequeños cuadernos plagados de datos e ilustraciones maravillosas, eso porque la idea original de Silva era crear un bestiario.Aquellos libros maravillosos que nacieron en la antigua Grecia y retrataban, sin mucha exactitud, animales fantásticos como los dragones, las sirenas o, en este caso, animales mitad carne mitad metal. Un proyecto que no la ha abandonado,y cada una de sus partes. Decir por qué son así, para qué les sirve o demás. Quería que fuera también un juego en el que le explicara al lector la mecánica, el cómo funcionan estos animales”, detalló.Pero es, además, un trabajo de conocimiento, porque Silva se enfoca principalmenteEn cambio estos grabados, que iniciaron en un trozo de linóleo, ahora están hechos sobre placa de cobre.Para Silva es necesario, como artista, explorar todas las posibilidades de formatos y materiales ya que eso promueve un constante repensar la técnica que finalizará en una pieza.sí me gustan, como el grabado que ya había tratado en unas piezas anteriores. Esta es mi segunda exposición y hecha en placa de cobre que hice en el Museo de Artes Gráficas.“Creo que todos los artistas buscan empaparse de conocimiento. Explorar es algo que enriquece al artista, salir de todo aquello de lo que haces y en lo que te sientes cómodo. Es bueno ver hacia atrás y tomar todo el conocimiento de estas técnicas en las que voy a seguir”, concluyó la ilustradora de Proyecto Amonite.Maquinaria de Híbridos se expone hoya las normas de salubridad que imperan los eventos públicos. La inauguración será, también, transmitida por el Facebook Residencias Corona.