Impacta a ganadores del Exatlón la realidad

Ciudad de México.- Tras estar exiliados cerca de 30 semanas, los ganadores del Exatlón México, Mati Álvarez y Heliud Pulido, quedaron en shock cuando se enteraron de lo que sucedía en México y en el mundo con el Coronavirus (Covid-19).



Los dos jóvenes, que se coronaron en la tercera temporada del reality deportivo transmitido por TV Azteca, coincidieron en que les asustó todo lo que sucede con la pandemia.



“Fue un choque, por una parte me dio un poco de miedo ver todo lo que sucedía y que nosotros ni enterados, y esa alegría de ver a su familia”, comentó Mati, y agregó Heliud: “Estábamos completamente aislados de esta ‘realidad’, lo que sí hicimos de inmediato fue tomar las medidas de seguridad correspondientes”.







Para ambos, la experiencia de Exatlón, que fue nuevamente conducido por Antonio Rosique, les deja un aprendizaje de vida.



“Fue una experiencia increíble, conocí personas ahí adentro que se convirtieron en mi familia por el resto de la vida, por ahora me quiero recuperar para después seguir con mi camino deportivo”, explicó la poblana, mientras que Pulido resaltó el carácter y la mentalidad que se lleva de este reality televisivo.



“La mente es muy poderosa, yo tenía el sueño de participar en Exatlón y se me cumplió y qué mejor que coronarme, ahora sé que ningún reto será imposible en mi vida”.