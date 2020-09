Impacta doble de Karla Luna durante homenaje

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Mirta Reyna, la doble de Karla Luna presentó su show en un homenaje que año con años ofrece la familia de la querida comediante.



La doble de la ex “Lavandera Morena” dijo que está trabajando todavía para darle vida casi fielmente a Karla Luna.



La regiomontana destacó que siempre le dijeron que tenía un parecido impresionante con la comediante.



“Sí, siempre me dijeron que me parecía. Estoy muy emocionada de que me hayan invitado a este homenaje para Karla Luna”, aseguró Mirtha Reyna.



La chica que no se dedica profesionalmente a los shows señaló que han sido muchos días de ensayos.



“Todavía sigo tratando de modular la voz para que se parezca a la de ella, pero ahí vamos”, recalcó.



El homenaje a Karla Luna fue en un conocido centro social de Juárez, Nuevo León, en donde habrá muchos comediantes e invitados especiales.