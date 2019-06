Impacta por alcance con inspectores de PN

Fuerte accidente por alcance fue protagonizado por una mujer que se impactó contra la parte posterior de una pick up, propiedad del departamento de inspectores de Tránsito Municipal.El percance ocurrió sobre la avenida Heroico Colegio Militar cruce con la calle México, donde la conductora de un automóvil Dodge Stratus de color azul, impactó por alcance contra una pick up Dodge Ram de color gris.La mujer al parecer descuidó el volante y debido a que no guardó su distancia de seguridad no alcanzó a frenar cuando los inspectores dieron freno repentino.Los daños materiales se registraron únicamente en el vehículo que era conducido por la mujer responsable, ya que la unidad de inspectores municipales solo resultó con leves golpes en la defensa posterior.