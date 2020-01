Impactan automóvil del Poder Judicial

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Por no respetar una señal de alto, una mujer ocasionó un aparatoso accidente en la colonia Lomas del Refugio al mediodía de ayer.



La presunta responsable fue la conductora de un Chevrolet Aveo del Poder Judicial del Estado, identificada como Karla, quien alrededor de las 12:30 horas transitaba hacia el sur por la calle Cobán.



Presuntamente, al llegar al cruce con la calle Tulum no hizo el alto correspondiente, por lo que le quitó el derecho de paso a un Volks-wagen Jetta, el cual impactó su vehículo.



La colisión provocó que la mujer perdiera el control del auto, subiera a la banqueta y derribara un señalamiento metálico.



Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a valorar a la conductora, descartando que tuviera lesiones, mientras que elementos de Tránsito Municipal se hicieron cargo de la situación.





Pega a taxi



Cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente vial la mañana de este jueves en la colonia República Norte.



La presunta responsable fue la conductora de un Nissan Sentra blanco, quien alrededor de las 8:30 horas transitaba hacia el oriente por la calle Reynosa.



Se dio a conocer que debido a la alta velocidad no pudo detenerse a tiempo e impactó por la parte trasera a un taxi Nissan Tsuru, en el cruce con Hidalgo.



Paramédicos de la Cruz Roja determinaron que no había lesionados y agentes de Tránsito Municipal acudieron para deslindar responsabilidades y agilizar el tráfico vial en el área.