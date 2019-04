Impactan con su interpretación

Sin importar la época, espiritualidad y religión nunca han pasado inadvertidas para el radar del arte.Así, películas (tanto de tono serio o crítico, como de comedia y hasta musicales) y series que abordan la vida de Jesús, su relación con los humanos o las tentaciones que a estos es capaz de tender el demonio, son parte de la filmografía mundial.Desde los clásicos mexicanos como El Mártir del Calvario (1952) o Jesús Nuestro Señor (1971), hasta grandes producciones internacionales como La Pasión de Cristo (2004) dirigida por Mel Gibson, cada generación ha tenido películas al respecto y, con ello, diferentes representaciones de Jesús, Judas, Dios y hasta del Diablo.Actualmente nombres como el Diogo Morgado, Enrique Rambal, Max von Sydow y Jim Caviezel por mencionar sólo algunos, están asociados al de Jesús.Pero no todo es para ellos, también hay actrices que forman parte del selecto grupo de intérpretes de lo más alto y lo más bajo de la espiritualidad.Octavia Spencer es el ejemplo más reciente. La actriz ganadora del Oscar por The Help (2011), interpreta a Papa en La Cabaña (2017)En el otro extremo se encuentra Elizabeth Hurley quien, en un cómico papel demoniaco, jugó con el inocente Elliot (Brendan Fraser) en Al Diablo con el Diablo (2000).La actriz estadounidense y el intérprete israelí dan vida a Dios y a Jesús, respectivamente, en la cinta La Cabaña.El reconocido actor es el afroamericano más recurrente en el papel de Dios. Lo ha hecho en Bruce Almighty y en Evan Almighty de 2003 y 2007.Los actores encarnan, respectivamente, a Jesús, Judas y Satanás en la cinta La Historia más Grande Jamás Contada (1965), proyecto dirigido por George Stevens y nominado a cinco Oscar.El actor español fue el encargado de interpretar a Jesús de Nazaret en la cinta La Espina de Dios, dirigida en 2015 por Oscar Parra de Carrizosa.La miniserie Jesús de Nazareth, de 1977, contó con la actuaciones de estos intérpretes como Jesús y Judas. Anne Bancroft dio vida a María Magdalena.El clásico musical de 1973, Jesucristo Superestrella, tuvo como protagonistas a estos estadounidenses como Jesús y Judas, respectivamente.Con La Última Tentación de Cristo, de 1988, estos histriones escandalizaron a buena parte del mundo con sus interpretaciones de Jesús y Judas.