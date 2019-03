Impactan imágenes de madre venezolana cargando el cadáver de su hija

#9Mar Esta señora acaba de ingresar a su hija muerta, que llevaba en brazos, a la morgue de Valencia. Tenía desnutrición crónica. Hoy se complicó su salud y la llevaron a un CDI donde no pudieron atenderla por falta de electricidad. 10.25 p.m pic.twitter.com/o6FmMxM1fE — Heberlizeth González (@Heberlizeth) 10 de marzo de 2019

Heberlizeth González, periodista venezolana, se encontró con la trágica historia de una mujer que tuvo que cargar el cadáver de su hija, quien falleció por desnutrición crónica, en Venezuela.A través de su cuenta de Twitter, González compartió que la salud de la jovencita se complicó y la llevaron a un Centro Diagnóstico Integral, sin embargo, no pudieron atenderla por falta de electricidad y murió.El hecho se viralizó en redes sociales tras pasar la tercera noche en penumbras.Las imágenes de la madre causaron gran impacto al verla con el cadáver de su hija en brazos en las afueras de una morgue en Valencia, en el estado de Carabobo."La doctora me dije que ya terminaron su jornada, como no hay luz. Entonces iba a llevarla a Las Lomas. El cuadro empeoraba cada vez más. "Empezó a eructar y eructar. De repente se quedó tiesa. Volví corriendo a mi casa a buscarla a mi (otra) hija", narró la madre.La periodista compartió la historia de la mujer reflejo de la difícil situación que vive Venezuela.