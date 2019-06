Impactan recortes a la ciencia

Con la actual Administración federal la disponibilidad de recursos para proyectos de investigación se encuentra en la incertidumbre, situación que impacta en la generación de conocimientos, señaló Oliverio Rodríguez Fernández, director general del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA).“Hay reducciones presupuestales en diversos fondos, por ejemplo, nosotros participábamos mucho en el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), teníamos hasta 35 proyectos, pero este año desapareció; siguen algunos programas, pero hasta donde sabemos no ha habido ninguna convocatoria”, expresó.Mientras tanto, dijo que están a la expectativa de que se liberen convocatorias de los Programas Nacionales Estratégicos, que contemplan 17 temáticas. Los investigadores del Centro preparan proyectos en las áreas de agua, salud, energía y agroalimentos.Aunque no precisó el monto de recursos públicos ejercidos anteriormente, explicó que tan solo en gastos de operación la reducción del presupuesto para el CIQA fue de 13 por ciento.“Como país, 90% de la propiedad intelectual que se explota viene del extranjero… A nivel país, CIQA es el centro con la mayor cantidad de solicitudes de patentes per cápita”, recalcó Rodríguez.Apuntó que en 2018 el CIQA registró 37 solicitudes de patente, para un acumulado de 200 solicitudes en trámite, 46 patentes otorgadas y 5 que se han licenciado en los últimos tres años.