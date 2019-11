Impactante relato de una joven que se arrojó de un Uber para salvar su vida

“Yo estaba pensando aventarme del auto, aunque me atropellaran, y si no podía escapar planeaba quitar el respaldo del auto para usarlo como arma. A pesar del miedo no me paralicé.”, escribió la joven en su red social a manera de denuncia.

“Estaba confundida, aterrada, muy encabronada. Temí por mi vida en todo momento, pero sabía que solamente dependía de mí salvarme”, expresó la joven, quien aseguró que el acoso cotidiano en las calles y en el transporte público que ha sufrido desde los 12 años le ha servido de entrenamiento para enfrentar a sus agresores cada vez con más rabia en una ciudad llena de peligros.



“Cuando me di cuenta que quizás era demasiado tarde pensé en mi hermana y mi mamá. Me dije ESTO NO ME PUEDE PASAR A MI, no moriré de esta manera. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida y nadie me lo va a quitar”, recordó.

¿Cómo vas, @angelnl87 ? Uber aplica estrictas pautas de seguridad para garantizar que tus viajes sean cómodos y seguros. No toleraremos conductas poco profesionales de los conductores por lo que te hemos enviado un mensaje directo y seguir la conversación por allá. — Uber Mexico (@Uber_MEX) November 27, 2019

, de 20 años,, luego de que el conductor del Uber, que abordó al salir de su trabajo en la alcaldía Coyoacán, para llegar a su casa,A través de una publicación en su cuenta de Facebook,, alrededor de las 22:00 horas del pasado martes 26, cuando al salir del trabajo decidió tomar un Uber y evitar así el peligro de caminar hacia el Metro entre las calles oscuras., indicó,con la finalidad de que él pudiera seguir el viaje y así sentirse más segura.Al subir al vehículo,; además, decidió sentarse en el asiento trasero, justo detrás del chofer, y se aseguró de que la puerta no estuviera bloqueada.Sin embargo,. Ya a bordo, el conductor identificado como Octavio Antonio comenzó a hacer preguntas incomodas a la mujer: “¿Ya a descansar?, ¿Siempre sales tan tarde? ¿Por qué tan solita? Ya no vas a estarlo”.Cuando el mismo chofer respondió a la última pregunta,y entonces notó que aquel, que antes traía unos guantes de piel, los había cambiado por unos de látex.En ese momentoque debía tomar la lateral para seguir hacia Eje Central,por la avenida Rio Churubusco. De inmediato,, quien pudo escuchar cómo la joven le gritaba al operador que se detuviera, sin que sus palabras surtieran efecto.De pronto,. Fue ahí cuando. Sin pensarlo sentre las calles en busca de más gente y un lugar para ponerse a salvo.La estudiante de gastronomía, aquellas que no pueden evitar transitar una ruta peligrosa ante la falta de alternativas, para que ante una situación de peligro, no duden en actuar para ponerse a salvo.En respuesta,mayor de la joven.Katsukopues se enmarca en una problemática estructural, de violencia particular y sistemática hacia las mujeres “que ya no podemos seguir callando. Vivas nos queremos”.En entrevista con Julio Astillero, en La Octava,, que le expresó su apoyo si deseaba continuar con su denuncia formal, pero no quiso revelar los datos del conductor.Asimismo, señaló que este miércoles por la tarde realizaría la denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) afirmó queocurrido en las calles de la colonia Narvarte Oriente, pero se desconoce si se trata del mismo sujeto.