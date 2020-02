Impactará duelo inédito a Miami

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Todo está listo para el Super Bowl LIV (54), donde los Jefes de Kansas City y 49’s de San Francisco estarán peleando el Vince Lombardi en el Hard Rock Stadium, será un gran espectáculo el que estaremos viendo hoy en Miami, pues en el emparrillado están los mejores equipos de la temporada 100 de la NFL.



Pocos Super Bowls en la historia reciente han lucido tan parejos como se espera que sea el duelo entre San Francisco y Kansas City. Así que no es raro que el encuentro haya generado tantas expectativas.



Los Jefes llegan a este gran compromiso tras vencer en ronda divisional a los Texanos de Houston, para después convertirse en los campeones de la Conferencia Americana al derrotar a los Titanes de Tennessee, el caballo negro de los playoffs.



Kansas City busca su primer título de la NFL desde 1970, cuando ganaron el cuarto Super Bowl de la historia, en lo que fue el último duelo entre la Liga Americana y la Nacional. Al año siguiente, ambas se fusionaron y se convirtieron en conferencias.



Los 49’s por su parte no tuvieron complicaciones para dejar fuera de la competencia a los Vikingos de Minnesota en la ronda divisional; misma situación que ocurrió ante los Empacadores, de quienes aprovecharon sus errores para coronarse en la Conferencia Americana.



San Francisco pretende su sexto trofeo Vince Lombardi, con lo que igualaría el récord que comparten Acereros y Patriotas. Los 49’s pretenden además ser apenas el segundo equipo de la historia en repuntar de una pizarra de 4-12 en la campaña previa hasta conquistar el título. Será su séptimo Super Bowl.



La quiniela



Las apuestas ponen favorito a Kansas City para ganar la gran final del fútbol americano, e incluso a Patrick Mahomes para ganar el premio de MVP del partido; sin embargo, no podemos olvidar lo que ha hecho San Francisco y que el estilo de juego es muy diferente al de su rival de este Super Bowl, con lo que las cosas se nivelan bastante de cara al juego de hoy.



No hay duda de que la mayor arma ofensiva de los Jefes son los pases por aire, gracias al brazo milimétrico de su gran estrella, mientras que, por el otro lado, los 49’s derrochan talento por el lado de las jugadas terrestres, con Raheem Mostert y Tevin Coleman como sus principales armas.



La gran diferencia puede radicar en el hecho de que, los 49’s cuentan con la segunda mejor defensiva de la liga en general, y primera en lo que se refiere a yardas aéreas, mientras que, por el otro lado, los Jefes no destacan en defensa del todo, son número 17 de la Liga en general y número 26 en cuanto a defensa terrestre, lo cual representa una gran amenaza para el equipo, considerando lo fuertes que son los 49’s con la pelota en el suelo. Mahomes deberá hacer el mejor partido de su temporada y de su carrera, si quiere ganar el trofeo hoy en Miami, ya que, al menos en cuanto a estadística, los números parecieran estar en su contra.



Invitado especial



Edward Lee Hubbard no tenía idea de que sus queridos Jefes de Kansas City jugaron en el Super Bowl la vez anterior que llegaron al gran escenario, ni se enteró de que ganaron el campeonato de 1970 hasta tres años después del hecho. Hubbard, en cambio, vivía en una celda de prisión de 6 por 6 como prisionero de guerra.



El nativo de Kansas City, Missouri, estuvo volando en una misión sobre Vietnam del Norte cuando fue derribado por dos misiles tierra-aire. Después de correr por la jungla durante varias horas, el primer teniente fue capturado por soldados del Viet Cong y puesto en un campo de prisioneros, donde subsistió con 300 calorías por día, lo que terminó siendo 2.420 días.



Cuando los funcionarios de la NFL escucharon su historia, decidieron asegurarse de que Hubbard no echaría de menos a los Jefes en su regreso. Entonces, con una invitación especial del comisionado Roger Goodell, Hubbard, de 81 años, estará en el Hard Rock Stadium para ver a Kansas City jugar contra los 49’s San Francisco en su primera aparición en el Super Bowl en 50 años.