Impactaría a ahorro compra de fármacos

“Los retrasos en las licitaciones y sus respectivos fallos, así como la falta de certidumbre en todo el proceso sólo impide alcanzar la mayor eficiencia, que en esta industria es fundamental", comentó.

La falta de claridad sobre cómo se comprarán los medicamentos y material de curación para instituciones de salud públicas en 2020 que aún no han sido adjudicados vía licitación, podría provocar que eldos.Enrique Martínez, director del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, señaló quey por ende les impide ofrecer descuentos más atractivos."La mayoría de las empresas farmacéuticas importan más del 95% de sus insumos para producir medicamentos en el país o incluso el medicamento terminado. Son compras que se deben planear con gran anticipación para poder obtener los mejores precios, especialmente cuando se trata de insumos, y para ajustar las líneas de producción.Recordó quey todo indica que para que no haya desabasto de los mismos se deberán hacer adjudicaciones directas, que hasta ahora tampoco muestran claridad en su proceso."En medicamentos genéricos se logró adjudicar 65% de las claves puestas en concurso, pero que representan solamente el 22% del presupuesto total para la compra de medicamentos. Es decir, todavía falta comprar los medicamentos más caros y de mayor especialidad", destacó Martínez."La incertidumbre también tiene que ver con las imprecisiones que hay en el detalle de cómo se van a llevar a cabo los contratos, cuándo se van a firmar, cómo se programarán las entregas y los pagos, todo eso está pendiente de que se defina adecuadamente", añadió.Agregó que otro de los factores más preocupantes para la industria y donde ya no tienen ninguna injerencia es en el