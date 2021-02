¡Imparable! reportan dos robos más de la ‘drogaviejitos’ en Saltillo

Escuchar Nota

“Allí nos envolvió con sus cosas religiosas, que hermana y que hermana, y que Dios, y me chuleo mucho mi anillo, me lo quité y se lo enseñé, en eso me dice que si conocía a alguien más que necesitara algo en la colonia, y yo salí a buscar a un hermano”, expresó Rosario.



“Cuando supimos lo de que mis papás estaban inconscientes y que les habían robado su pensión, fuimos, nos dijeron que había sido una mujer con una niña, por la descripción yo dije, es la misma, y si, es la que me robó el anillo y las cosas del vecino indigente”, expresó.



Antes de drogar y robar ay a don Jesús Luna, la “Drogaviejitos” ya había realizado más atracos en la colonia Panteones y entre las primeras víctimas están una de las hijas del matrimonio robado y un hombre invidente.platica que minutos antes de que la mujer visitar a sus papás, primero fue a su casa, donde la envolvió con una plática religiosa ofreciéndole apoyo económico y preguntándole si conocía a alguien más que necesitara de apoyos, por lo que ella la llevó a casa de un hombre invidente de la misma cuadra.Pero cuando volvió a la casa del invidente, la mujer ya no estaba. El vecino le dijo que se había ido, pero que antes escuchó que buscaba cosas entre las cobijas. Al checar, se dieron cuenta que se había llevado algunas cosas de valor y también el anillo de Rosario.Expresa que también sabe de otros lugares que también visitó laen esos días, pero la gente prefiere no denunciar. Creen que no fue ese el único día que atacó, pues vecinos la vieron varios días recorriendo las calles y cargando a la niña.