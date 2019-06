Imparables, tomas de casetas en el país

Pese a que Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez, director de Caminos y Puentes Federales (Capufe), anunció en marzo que no se iban a permitir tomas de casetas de peaje, ayer miércoles se observaron manifestantes en la autopista México–Cuernavaca.Situaciones como la anterior arrojan mermas de cuatro millones y medio de pesos diarios, según las propias autoridades.Pese a que Capufe ha informado que ha interpuesto innumerables denuncias ante las autoridades respectivas, hasta el momento no se ha dado a conocer el estatus de los procesos, no se sabe que alguno de los responsables haya sido detenido o sancionado.Ayer, por ejemplo, unas 50 personas de dos diferentes organizaciones tomaron la caseta México-Cuernavaca a la altura de Tlalpan.Se trató de motociclistas que se oponen a la portación de chaleco y casco rotulado con las placas de la moto para poder circular en la Ciudad de México.El otro grupo llegó del Estado de Guerrero. Eran habitantes de la comunidad Filo de Caballos, que fueron desplazados de sus hogares por el crimen organizado.“Estamos buscando que el gobierno nos haga caso para que nos apoyen para poder regresar; ahorita no tenemos dónde vivir, estamos rentando y tenemos que sacar para ir sobreviviendo”, así lo mencionó uno de los afectados.Voceros de Capufe informaron que también hubo la presencia de manifestantes en la plaza de cobro Palo Blanco de la autopista Cuernavaca–Acapulco, lo mismo que en la Francisco Velazco Durán, que no cerraron carriles, por lo que, en esta ocasión no se vio afectada la circulación.Sin embargo, comentaron que la toma de plazas de cobro se mantiene como una constante en la que el organismo sólo le queda como alternativa la aplicación del protocolo de seguridad que consiste en el resguardo de las oficinas y del personal, en tanto que, en muchas ocasiones, los manifestantes se dedican a permitir el paso a los automovilistas, sin el pago de peaje respectivo, pero “boteando”, lo que a estos grupos les arroja importantes ganancias.