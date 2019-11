Imparte plática exrector del Tecnológico de Monterrey

Piedras Negras, Coah.- David Noel Ramírez Padilla, rector emérito del Tecnológico de Monterrey, estuvo en Piedras Negras para impartir dos pláticas, una en la Universidad Autónoma de Coahuila y la otra en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.



El exrector del Tecnológico de Monterrey, que ha sido catedrático por 52 años consecutivos, con más de 25 mil alumnos en el aula y 10 libros de su autoría, uno de ellos “Felicidad dónde estás?, platicó con los estudiantes a quienes les dio a conocer un decálogo que les servirá en su proceso educativo.



“Yo les mando a cada uno una cartita con reflexiones de la vida y me empecé a dar cuenta que no eran felices a pesar de tener puestos muy importantes, me dio tristeza porque el 35 por ciento no era feliz en el trabajo y el 40 no era feliz en el matrimonio. La vida tiene dos características, es frágil y volátil, por eso no me cabe en la cabeza que una persona que Dios creó para ser feliz no lo sea. ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué sentido tiene tu existencia?, la vida es frágil y breve, por eso hay que disfrutar mucho de la vida, hay que ser felices y libres para ser feliz o infeliz”.



El contador Ramírez Padilla compartió con los estudiantes un decálogo de qué hay que hacer en la vida para ser muy felices y trascender, para que ninguno pase como el agua sobre las piedras sin dejar rastro. “Dios nos creó para dejar rastro, no para ser una estadística más de alguien que no existió”.



El primer punto del decálogo es tener sueños y metas y como ejemplos puso el caso de una exalumna que se propuso hacer una maestría en determinada universidad y tras 12 intentos logró su admisión, a pesar de que salió de la carrera con un promedio de 85 y el suyo que por tenacidad fue admitido en el Tecnológico de Monterrey y llegó a la rectoría.



Los otros puntos del decálogo del contador Ramírez Padilla son la tenacidad; la resilencia; ser emprendedores; realizarse como personas; aprender por cuenta propia, cuidar la salud física y emocional; compromiso de saber tomar decisiones y dar resultados; tener paz interior y tener fe.



Ramírez Padilla dijo a los estudiantes que la vida es una carrera de obstáculos y para trascender hay que ir sorteandolos y la universidad te prepara para brincarlos no para quedarse tirado.