Imparten clases presenciales en regiones indígenas de Michoacán

“En las regiones purépechas de la Cañada de los Once Pueblos, en la zona lacustre, Meseta Purépecha y Sierra los maestros acuden tres o cuatro veces por semana, dividen los grupos para evitar aglomeraciones y toman las medidas sanitarias indispensables para evitar contagios, pero está funcionando en al menos 70 por ciento en más de 60 pueblos originarios”, sostuvo Pavel Guzmán coordinador del CSIM.

Pavel Guzmán subrayó que la educación a través de la televisión o en redes no está funcionando en ciudades como Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, Los Reyes, entre otras, y menos en los pueblos originarios. “Es por ello que en asambleas comunales maestros y padres de familia decidieron que hubiese clases presenciales en las comunidades, con pequeños grupos y con tareas para realizar en casa”, dijo.Agregó que de todos es sabido que las telesecundarias y telebachilleratos no han funcionado como debe ser, y que en varias escuelas ni televisión tienen, faltan maestros coordinadores, y ahora con la pandemia menos efectividad tienen.El jefe de tenencia demanifestó que en las escuelas de San Isidro, San Benito y San Antonio, los maestros están trabajando con medidas sanitarias, porque si al principio no creían en la letalidad de virus, ahora lo saben porque no hay pueblo purépecha donde no haya fallecido una o dos personas. “La mayoría que no tiene consecuencias graves se curan con medicina tradicional, pero los que tienen reacciones severas se van al hospital de la ciudad”, expuso.En tanto, Efraín Avilés de la comunidad de Nahuatzen, comentó que en la cabecera municipal y en pueblos como Sevina y Comachuen los maestros están atendiendo a sus grupos de manera directa, porque mucha gente no tiene luz, menos hay televisión o computadora”.