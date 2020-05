Impide cuarentena atención de joven suicida; padece de ansiedad y depresión severa

Escuchar Nota

“La semana antepasada intentó suicidarse. Ya no sé cuántas veces se abrió en el brazo. La llevé al Cesame, pero no la pudieron internar porque por el problema de la contingencia no están admitiendo internar a nadie.

“Ayer se me puso muy mala otra vez. Me la volví a llevar y cuando íbamos para el Cesame abrió la puerta de la camioneta y se quiso tirar”, dijo la madre angustiada.

“Yo vendo tamales en los mercados, eso es mi trabajo. Ya tengo 8 años, bendito Dios, haciéndolo, pero con la cuarentena ahorita están parados los mercados, y mi esposo él sí trabaja, trabaja en Tupy, pero también los pararon y les están pagando al 50, con el rebaje de la casa él viene sacando 200 pesos por semana; esta semana sacó 6 pesos”, comentó preocupada la madre de familia.

La contingencia sanitaria por Covid-19 afecta de manera indirecta a algunos enfermos que viven con algún trastorno mental, como el caso de Ximena Abigail, de 17 años, quien padece. La joven intentó suicidarse hace unas semanas por cuarta ocasión y requiere hospitalización en el centro de salud mental, pero, por la epidemia, no están permitiendo ingresos al, por lo que su madre, Gloria Castillo Ávila, no puede dejarla sola ni un momento pues podría atentar de nuevo contra su vida.La situación se complica, pues el medicamento que Ximena requiere para que esté más tranquila y se disipe su ansiedad esy cuesta cerca de 500 pesos, algo inalcanzable por el momento para la familia, debido a que la señora Gloria se dedica a vender en los mercados ambulantes, actividad que no ha podido realizar debido a la cuarentena, mientras que a su esposo no le están pagando completo tras el paro en la planta en que trabaja, y tienen que sobrevivir con 200 pesos a la semana