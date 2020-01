Impide el reglamento establecer directiva de la Afais

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Será la próxima semana cuando se defina la fecha límite para el registro de las nuevas planillas contendientes a la presidencia de la Afais así como la fecha de elecciones, luego de que las dos anteriores no cumplieran con el requisito de tener al menos dos tercios de los votos de los clubes.



Elizabeth García fue la más cercana en asumir la presidencia, en la primera elección, en diciembre, terminó 6-5, un voto arriba de Luis Frías, aunque no le da el triunfo, pues el requerimiento mínimo son ocho sufragios, es decir, dos tercios de acuerdo con el reglamento.



Esto derivo en una segunda vuelta, la cual se dio el martes por la noche, en donde nuevamente Elizabeth García se quedó cerca con una votación de 7-4; luego, al ver este resultado, se dio una nueva votación, quedando ahora García 7-5, pero no llegó a cumplir con el requerimiento necesario de los ocho votos



El reglamento de Afais es claro, el candidato o planilla debe contar con el apoyo de dos tercios del 100% de los equipos, a lo que da un resultado de ocho votos necesarios al contar la Afais con 12 clubes, puesto que Bóxer en su retorno aún no puede emitir voz ni voto.





Estuvo cerca



A pesar de tener más votos que el rival, García se quedó a uno de ser la nueva presidenta conforme al reglamento, el cual parece muchos no conocen, pues se alzaron diferentes voces de ignorancia, ya que algunas personas argumentaron que ella ganó, en esencia tuvo más votos, pero no los requeridos por los reglamentos de Afais.



Ahora deberán hacer una nueva elección con nuevas planillas, pues eso también lo marca el reglamento, por lo que se tendrá que esperar a dar nuevas fechas de límite de registro de planillas y la de votaciones.





Reglamento



¿Y ahora?



Se lanzará una convocatoria para registrar otras planillas, puesto que Elizabeth García y Luis Frías, por el momento, no podrán participar otra vez.