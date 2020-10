Impiden acceso a tienda a mujer sin cubrebocas y ella llama al 911

Escuchar Nota

“No hay nadie dentro de la tienda”, alegó la señora con vesido negro para que el trabajador de Bones-N-Scones la dejara pasar.

“Estoy yo en la tienda”, respondió el empleado mientras la filmaba con su celular. “¿Estás tú? Entonces quédate a 700 pies de distancia de mí”, dijo la mujer, pero el encargado de la tienda de artículos para mascotas se mantuvo firme en su negativa.

Una mujer llamó al 911 luego de que el empleado de una tienda de mascotas de California, en Estados Unidos,La clienta llegó al establecimiento ubicado en Palm Springs y el trabajador le señaló que no le podía permitir el acceso si no se colocaba un cubrebocas, debido a los protocolos sanitarios derivados de la pandemia de Covid-19.Ante el rechazo, la mujer amenazó al trabajador con comunicarse al 911, a lo que él respondió que no debería hacerlo, pero si insistía en no usar un cubrebocas, podía llamar.“Tengo el derecho de entrar, la orden no es realmente una ley, está basada en una emergencia estatal en la que ya no nos encontramos”, argumentó la clienta ante la operadora del 911.Sin embargo, la operadora le recordó que la orden local sigue en vigor, por lo que sí debía usar un cubrebocas, y no requirió el envio de un oficial al establecimiento en Palm Springs, según medios de California.